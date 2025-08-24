Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja i do šest sati pri izlazu iz Srbije

Nova pre 55 minuta  |  Autor: Beta
Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja i do šest sati pri izlazu iz Srbije

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da su zadržavanja za putnička vozila na graničnom prelazu Batrovci i do šest sati pri izlazu iz zemlje.

Na graničnom prelazu Šid čeka se oko tri sata, na Kelebiji oko dva sata, a na Horgošu oko sat i po. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Tokom prepodneva, kolovozi će biti mestimično vlažni usled slabe kiše. AMSS apeluje na vozače da vožnju prilagode većem broju vozila i promenljivom stanju kolovoza. Na brojnim deonicama su u toku radovi, naveo je AMSS.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Duga čekanja na graničnim prelazima: Na Batrovcima se čeka šest sati

Duga čekanja na graničnim prelazima: Na Batrovcima se čeka šest sati

Serbian News Media pre 10 minuta
AMSS: Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja i do šest sati pri izlazu iz Srbije

AMSS: Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja i do šest sati pri izlazu iz Srbije

NIN pre 11 minuta
Na Batrovcima se čeka 6 sati na izlaz: Zašto je to „vruća tačka“ za putnike i privredu?

Na Batrovcima se čeka 6 sati na izlaz: Zašto je to „vruća tačka“ za putnike i privredu?

Nedeljnik pre 46 minuta
(Foto) ogromne gužve na granicama i ovog jutra: Čeka se i po 6 sati, sve stoji, vozači izlaze iz vozila - evo gde je…

(Foto) ogromne gužve na granicama i ovog jutra: Čeka se i po 6 sati, sve stoji, vozači izlaze iz vozila - evo gde je najkritičnije

Blic pre 1 sat
Gde su trenutno najveća zadržavanja na granicama: Veliki priliv turista i povratak sa godišnjih odmora

Gde su trenutno najveća zadržavanja na granicama: Veliki priliv turista i povratak sa godišnjih odmora

Mondo pre 1 sat
Na granicama promenljiva situacija - na Gradini najduže kolone vozila, na Batrovcima se čeka dva sata

Na granicama promenljiva situacija - na Gradini najduže kolone vozila, na Batrovcima se čeka dva sata

RTS pre 1 sat
Ovde se bukvalno čeka satima Gužvetine na granicama, Srbi pohrlili sa odmora, vozačima se savetuje oprez!

Ovde se bukvalno čeka satima Gužvetine na granicama, Srbi pohrlili sa odmora, vozačima se savetuje oprez!

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HorgošBatrovciAMSSKelebijaŠid

Društvo, najnovije vesti »

Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Jedan motociklista noćas poginuo, drugi teže povređen

Beta pre 1 minut
Naslovne strane za nedelju, 24. avgust, 2025. godine

Naslovne strane za nedelju, 24. avgust, 2025. godine

Beta pre 11 minuta
Duga čekanja na graničnim prelazima: Na Batrovcima se čeka šest sati

Duga čekanja na graničnim prelazima: Na Batrovcima se čeka šest sati

Serbian News Media pre 10 minuta
Predsednik Vučić u 11 sati predstavlja nove ekonomske mere

Predsednik Vučić u 11 sati predstavlja nove ekonomske mere

RTS pre 1 minut
Pokrajinska vlada finansira opremanje Etno-kuće u Kisaču

Pokrajinska vlada finansira opremanje Etno-kuće u Kisaču

RTV pre 36 minuta