Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja i do šest sati pri izlazu iz Srbije

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da su zadržavanja za putnička vozila na graničnom prelazu Batrovci i do šest sati pri izlazu iz zemlje.

Na graničnom prelazu Šid čeka se oko tri sata, na Kelebiji oko dva sata, a na Horgošu oko sat i po. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Tokom prepodneva, kolovozi će biti mestimično vlažni usled slabe kiše. AMSS apeluje na vozače da vožnju prilagode većem broju vozila i promenljivom stanju kolovoza. Na brojnim deonicama su u toku radovi, naveo je AMSS.