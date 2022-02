Stano: EU je spremna da pomogne organizaciju izbora 3. aprila

Nova pre 54 minuta | Autor:Kosovo Online

Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je da je EU spremna da predstavi mogućnosti za glasanje kosovskih Srba na izborima 3. aprila, koje bi bile usklađene sa evropskom praksom, prenosi Kosovo pres.

Međutim, Stano je navodi da dve strane moraju da se dogovore po ovom pitanju, a podseća i da je to poručio specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak tokom posete Kosovu i Srbiji. „Na obe strane je da se uključe u pregovore i pronađu neophodan konsenzus. EU je spremna da olakša i ponudi ideje u skladu sa evropskom praksom, ali na kraju odgovornost za postizanje sporazuma leži na obe strane. Specijalni predstavnik EU Lajčak je to vrlo jasno stavio do znanja svojim