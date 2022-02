Sutra naoblačenje sa kišom i ponegde susnežicom

Vesti online pre 21 minuta | Vesti online

Naoblačenje koje će sutra ujutro u Vojvodini i zapadnoj Srbiji uslovljavati kišu i susnežicu, u toku dana će se preko centralnih krajeva premeštati dalje ka jugu i istoku Srbije, uz prestanak padavina i delimično razvedravanje sa severa.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, do kraja dana u skretanju na južni. Najniža temperatura od 1 do 5 °C, a najviša od 7 do 13 °C. U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno i hladnije, ujutro i pre podne povremeno s kišom. U višim delovima grada (Avala, Kosmaj) ujutro kratkotrajan sneg. Posle podne suvo, a uveče i u toku noći delimično razvedravanje. Najniža temperatura će biti oko 4 °C, a najviša oko 8 °C. U ponedeljak ujutro i pre podne malo do umereno