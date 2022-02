Šok u Klivlendu: Centar pobedio u šutiranju trojki, zakucavanja razočarača (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Centar Minesote Karl-Entoni Tauns pobedio je u brzom šutiranju trojki na ovogodišnjem Ol-staru u Klivlendu.

Tauns je oborio i rekord runde otkad se šutira po novom formatu i poneo titulu najboljeg šutera u NBA ligi. Drugi dan Ol-star vikenda tradicionalno je rezervisan za možda i najinteresantnija takmičenja, a sve je počelo pobedom Kavsa u takmičenju veština. 🏆 The young @cavs trio win the #TacoBellSkills in Cleveland as Evan Mobley comes up CLUTCH knocking down the half-court winner in under 5 seconds! #LetEmKnow @_bigjayy_ @dariusgarland22 @evanmobley