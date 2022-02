Uživo! Ključa u Ukrajini! Rusija evakuiše diplomatsko osoblje iz Kijeva! Ruski vojni konvoj primećen kod granice!

Kurir pre 7 minuta

Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je sinoć ukaz o priznanju samoproglašenih Luganske i Donjecke Narodne Republike i naložio izvršnim vlastima da što pre ratifikuju taj dokument. Istovremeno, Putin je sa liderima LNR i DNR potpisao i sporazume o saradnji.

Osude sa Zapada nije trebalo čekati. EU, NATO, SAD, UN istog su mišljenja - Putinova odluka kršenje je međunarodnog prava i ukrajinskog suvereniteta. Rojters: Ruski vojni konvoj se kreće ka Ukrajini Vojni konvoj sa više od 100 kamiona i vojnika viđen u Belgorodskoj oblasti, na putu ka granici sa Ukrajinom - Rojters Rusija evakuiše diplomatsko osoblje iz Ukrajine BREAKING: Russia's Foreign Ministry says all diplomats being evacuated from Ukraine — BNO News