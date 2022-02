Vučić kaže da će osuditi Rusiju kada Zelenski osudi NATO bombardovanje Srbije

Slobodna Evropa pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 22. februara za televiziju Pink tokom posete Kneževini Monako da će osuditi rusko priznavanje nezavisnosti separatističkih regiona na istoku Ukrajine kada predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski na televiziji osudi NATO bombardovanje Srbije 1999. godine. "Srbija je uvek podržavala integritet Ukrajine i tu nije bilo promena", dodao je on. On je to izjavio reagujući na izjavu ambasadora Ukrajine u Srbiji Oleksandra