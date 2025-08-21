Vučević: Ljudi se okupili u 50 gradova Srbije i poslali poruku da je dosta blokada

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da su ljudi koji su se okupili u oko 50 gradova širom Srbije poslali poruku da je dosta blokada i da žele normalan život.

On je naglasio da je ta poruka "odgovor koji se čekao dugo, sazrevao, ključao u mislima i osećanjima, da su ljudi zabrinuti jer su napadnute elementarne vrednosti, pravo na kretanje, normalan život, organizovanje". "Sve je i fizički, verbalno i medijski napadnuto od strane blokadera", rekao je Vučević na TV B92. Istakao je da ljudi žele stabilnost, da žive pristojno i bolje, kao i da planiraju budućnost. "Poruka okupljanja je da je dosta blokada. Ne možemo da idemo