Vremenska klackalica: Jutro suvo, ali ipak spremite kišobrane! Pogledajte kakvo nas vreme danas očekuje

Kurir pre 10 minuta

Danas pre podne promenljivo oblačno i u većini mesta suvo.

Od sredine dana naoblačenje mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od -2 do 5, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. I u Beogradu slično vreme, jutarnja oko -1, najviša oko 10. - Od srede se očekuje uticaj snažnog anticiklona iz oblasti Alpa i sa zapada i jugozapada, pa će vazdušni pritisak biti znatno iznad normale - navode iz RHMZ i dodaju: - Ipak i pored toga, nalazićemo se na rubnom delu visinske doline sa istoka, pa će doći do jednog manjeg prolaznog