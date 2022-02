Danas pre podne oblačno i suvo, posle podne moguća kiša

Nova pre 9 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će danas pre podne biti promenljivo oblačno i u većini mesta suvo, a od sredine dana najpre na severu jače naoblačenje mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, ponegde je moguća i pojava kratkotrajnih pljuskova, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni, krajem dana u pojačanju na severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus dva do pet, a najviša dnevna od sedam do 12 Celzijusa. U Beogradu će pre podne biti promenljivo oblačno i suvo, a od sredine dana jače naoblačenje koje će usloviti povremeno kišu. Vetar će biti slab i umeren, zapadni, krajem dana u pojačanju na severni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od minus jedan na širem području grada do