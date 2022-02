‘Zahvalan sam treneru što mi je dao traku’: Kapiten Srbije biranim rečima o selektoru, evo šta Marko Jagodić Kuridža zamera svom timu!

Hot sport pre 1 sat | HotSport

U prvoj utakmici drugog „prozora“ FIBA kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023, reprezentacija Srbije je u lepom ambijentu dvorane „Aleksandar Nikolić“ sasvim zasluženo pobedila Slovačku.

Kapiten košarkaša Srbije na jučerašnjem meču bio je Marko Jagodić Kuridža. On je zadovoljan izdanjem ‘orlova’. – Igrali smo dobro, u prvom poluvremenu smo imali problema sa ofanzivnim skokom Slovačke, to smo popravili u nastavku. Imali smo i neke greške, ali gledaćemo snimak i moramo to da popravimo za sledeću utakmicu. Ovaj meč moramo da zaboravimo, da probamo da se odmorimo u ova tri dana i da u Slovačkoj damo sve od sebe da bismo pobedili. O činjenici da je u