Ukrajina tvrdi: Poginulo je 3.500 ruskih vojnika i zarobljeno 200

Nova pre 32 minuta | Autor:Ana Tašković

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u treći dan. Ukrajinska vojska tvrdi da je do sada poginulo čak 3.500 ruskih vojnika, objavljeno je na njihovoj Fejsbuk stranici. Ukrajinska vosjka tvrdi i da je do sad zarobila skoro 200 vojnika. Dodaju da je Rusija izgubila 14 aviona, 8 helikoptera i 102 teka, prenosi BBC. Rusija do sada nije priznala da ima žrtava među njenim vojnicima. Podsećamo, u toku je treći je dan ruske invazije na Ukrajinu, fokus je na borbama u Kijevu.