Kišovito u celoj zemlji, osim na severu - sneg moguć ponegde i u nižim predelima

RTS pre 4 sati

Na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima kiša, na planinama sneg. Uveče sneg ponegde i u nižim predelima.

Srbija ostaje pod uticajem hladnijeg vazduha. Jutarnja temperatura do 3 stepena, najviša dnevna do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, uveče kiša, temperatura do 8 stepeni. Prvog dana naredne sedmice oblačno sa kišom i snegom, samo na severozapadu ujutro i pre podne suvo sa sunčanim intervalima. U nižim predelima, ponegde, se očekuje manji snežni pokrivač, na planinama dalje povećanje visine snega. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od od