VIDEO: Ruske snage pogodile TV toranj u Kijevu, Ukrajina granatirala rudnik

Ukrajinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da su ruske snage pogodile televizijski toranj u Kijevu zbog čega je prekinuto emitovanje programa.

Televizijski kanali neće raditi neko vreme, navodi se u saopštenju u kojem se ne precizira da li je bilo žrtava. #BREAKING #Kyiv TV tower is under attack pic.twitter.com/4lljtqjQAL — Guy Elster (@guyelster) March 1, 2022 Taj napad se dogodio šestog dana ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina granatirala rudnik, 33 rudara zarobljena u oknu Granatiranje ukrajinske vojske ostavilo je bez struje rudnik uglja u Donjecku i 33 rudara zarobljena pod zemljom. To je saopšteno