Zima još nije gotova! Danas oblačno sa mrazem, evo kakva će biti temperatura

Blic pre 4 sati

U Srbiji će ujutro biti slab mraz, ponegde i kratkotrajna magla, a tokom dana umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije sa slabim snegom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, samo se pre podne na severu i zapadu ocekuju duži suncani intervali. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura iznosiće od -5 do -1 stepen, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz. Prepodne malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne oblacno i suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do -2 stepena, a najviša