U Srbiji danas oblačno vreme, temperatura do sedam stepeni

Danas pre 2 sata | Beta

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije sa slabim snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološki zavod.

Samo se pre podne na severu i zapadu očekuju duži sunčani intervali. Duvaće slab i umeren, na istoku i jak, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od minus pet do minus jedan, a najviša dnevna od tri do sedam stepeni. U Beogradu će biti pre podne malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus četiri do minus dva, a najviša dnevna oko pet stepeni.