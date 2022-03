Zima se ne predaje, susnežica i kiša, na planinama sneg

RTS pre 5 sati

U brdsko-planinskim predelima palo je 10 do 15 centimetara snega i sada ga najviše ima na Kopaoniku, preko metar. Provejava na jugu zemlje, a dolazi i novo naoblačenje iz srednje Evrope, koje će severu doneti kišu i susnežicu, a južnijim predelima povremeno sneg. Ipak sa Mediterana stiže topliji vazduh i podiže dnevnu temperaturu. Jutarnja od -3 do nule, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni.

U sredu pretežno oblačno i malo toplije, na severu sa mešovitim padavinama (kiša, susnežica), u ostalim krajevima sa snegom. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni, posle podne u sretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 0, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. U Beogradu ujutru po koja pahulja, a popodne kiša. Temperatura do šest stepeni, što je tri više nego danas. U četvrtak slično vreme, pretežno oblačno, na severu mestimično sa kišom ili