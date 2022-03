Danas tokom jutra mraz, najviša temperatura do osam stepeni

Nova pre 43 minuta | Autor:N1, RTS

U sredu će u Srbiji biti sunčano i prohladno, ujutru mraz, najviša dnevna temperatura do osam stepeni.

Tokom dana umereno do potpuno oblačno, u brdsko – planinskim predelima južne i istočne Srbije sa slabim snegom, a samo se pre podne na severu i zapadu očekuju duži sunčani intervali. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od -5 do -1, najviša od 3 do 7 stepeni.