Prognoza za vikend: Nadali smo se sunčanim danima, a evo kakvo nas vreme očekuje

U četvrtak ujutru će biti hladno, u većini predela biće slab mraz, tokom dana nas očekuje pretežno sunčano, ali prohladno vreme, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Na istoku i jugoistoku zemlje biće umereno oblačno, ali suvo vreme. Očekuje nas dnevna temperatura od šest do deset stepeni, u Beogradu do osam stepeni. Slične temperature nas očekuju i do kraja sedmice, ali u petak uveče sa juga se očekuje naoblačenje sa padavinama, tako da će tokom vikenda biti umereno i potpuno oblačno vreme, povremeno sa slabijom kišom u nižim i snegom u višim predelima Srbije - pišu Novosti.