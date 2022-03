Danas oblačno, pretežno suvo

Novi magazin pre 4 sati | Beta

U Srbiji će danas posle slabog mraza biti umereno do potpuno oblačno vreme i u većini mesta suvo, na istoku tek se ponegde očekuju slabe padavine, susnežica i sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki savez.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temepratura kretaće se od minus pet do dva, a najviša dnevna od četiri do deset stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena. Vetar će uglavnom biti slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temepratura kretaće se od minus jedan do jedan, a najviša dnevna oko osam stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike mogu uticati relativno povolјno