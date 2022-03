Sutra promenljivo oblačno sa slabom kišom

Novi magazin pre 4 sati | Beta

U Srbiji će sutra posle jutarnjeg slabog mraza biti promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od minus šest do nula, a najviša od šest do deset stepeni Celzijusa. U Beogradu će posle slabom mraza biti promenljivo oblačno uz mogućnost krakotrajne kiše. Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus dva do nula, a najviša oko osam stepeni Celzijusa. U Srbiji će biti uglavnom suvo, posle podne na jugozapadu mestimično sa kišom, u višim