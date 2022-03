Šolc traži od Šredera da prekine poslovne veze s Rusijom

Danas pre 3 sata | Beta-AP

Nemački kancelar Olaf Šolc tražio je u četvrtak od bivšeg kancelara Gerharda Šredera da podnese ostavku na svoje funkcije u ruskim državnim kompanijama.

Šreder (77) se smatra dugogodišnjim prijateljem ruskog predsednika Vladimira Putina što je dovelo do mnogih kritika u Nemačkoj, posebno otkako je Rusija napala Ukrajinu prošle nedelje. Gerhard Šreder je predsednik nadzornog odbora ruske državne energetske kompanije Rosnjeft, a ima vodeće pozicije u kontroverznim projektima gasovoda Severni tok 1 i Severni tok 2 koji imaju za cilj da ruski gas dopremaju direktno u Nemačku, zaobilazeći Ukrajinu. On bi uz to trebalo