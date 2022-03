Zajedno možemo sve! Predsednik Vučić objavio sliku sa sinom Danilom i poslao jaku poruku (foto)

Kurir pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je fotografiju sa svojim sinom, Danilom, uz poruku: "Danilo i ja.

Zajedno možemo sve!", napisao je Vučić na Instagramu. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Predsednik Vučić je u subotu proslavio rođendan. Kao što se na slici može videti, dobio je tortu u obliku Srbije, sa porukom: "Dela govore". (Kurir.rs) Kurir