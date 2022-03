Nova pre 3 sata | Autor:RTS

Još danas vreme bez promene. Slab sneg uglavnom južnije od Save i Dunava, a u Vojvodini sunčani periodi. Ujutru mraz do -4 stepena, a najviša dnevna do 6 stepeni. U Beogradu moguć kratkotrajni pljusak snega. Temperatura do 6 stepeni. *** BONUS VIDEO: Najava Novine NOVA za 10. Mart