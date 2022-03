Ponoš: Putin se uvek uključivao u izbornu kampanju Vučića, sad ga nema

N1 Info pre 4 sati | Autor:Beta

Kandidat za predsednika Srbije koalicije "Ujedinjeni za pobedu Srbije" Zdravko Ponoš izjavio je da se protivi ulasku Srbije u NATO, ali da se zalaže za saradnju u okviru Partnerstva za mir.

Ponoš je dodao da je glasanje Srbije u UN urađeno pod pritiskom zapadnih sila i da on ima pouzdana saznanja da je "odlazeći predsednik obećao da ga ne pritiskaju da uvodi sankcije Rusiji do izbora" a da je svojim glasačima obećao nešto drugo. On je na televiziji Prva rekao da je saradnja sa Partnerstvom za mir neophodna jer je Srbija okružena NATO zemljama, a NATO je odgovoran i za zaštitu srpskog stanovništva na Kosovu. „Da nešto što sam radio nije valjalo, ova