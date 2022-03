Bečić: 5. juna da se održe vanredni izbori, ako imaju 49 poslanika neka odblokiraju pravosuđe

Danas pre 1 sat | Danas Online

U Podgorici je održan novi protest Demokratske Crne Gore protiv, kako navode, prekrajanja izborne volje građana.

Predsednik Demokrata, Aleksa Bečić je kazao da „onaj ko je tražio jedan koncept prije godinu i po, sada traži novi koncept, koncept sa DPS (Demokratska partija socijalista)“, renose podgoričke Vijesti.. Kako navode Vijesti, Bečić je rekao „da su mu dali da bude koordinator bezbjednosnih službi, a danas se Crnom Gorom šetaju ne samo tone cigareta nego i kokaina“. „Nije to mirenje Crne Gore to je novo svađanje i pucanj u volju naroda. Nećemo to dozvoliti“, rekao je