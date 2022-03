Sutra sunčano i toplo

Radio 021 pre 4 sati | 021.rs

U Novom Sadu će u utorak biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, dok se uveče predviđa postepeno naoblačenje.

Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura biće -1, a najviša dnevna 16 stepeni Celzijusa. U sredu će biti oblačno i kišovito, a temperatura će biti u padu. Jutarnja 5 stepeni, dok će najviša tokom dana biti 12. U četvrtak vedrije, a temperatura će se kretati od 1 do 12 stepeni. U petak subnčanije, ali minimalno hladnije. Minimalna temperatura biće 0, dok će maksimalna biti 11 stepeni. U subotu sunčano, temperatura od -2 do 11