Sutra pretežno sunčano i natprosečno toplo

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, dok se posle podne i uveče predviđa postepeno naoblačenje sa mogućom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki savez (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus sedam do tri, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, dok se uveče predviđa postepeno naoblačenje. Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus dva do tri, a najviša dnevna oko 16 stepeni Celzijusa. U Srbiji će u sredu biti pretežno oblačno,