Džaferović: Dodik je posle sastanka sa Putinom počeo rušenje ustavnog poretka BiH

Danas pre 28 minuta | S. D.

Milorad Dodik je samo šest dana, nakon sastanka u Moskvi s Putinom, otpočeo napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Skupština Republike Srpske usvojila je zaključke kojima se narušava Dejtonski sporazum i 27 godine njegove implementacije. Dodik nas želi vratiti u 1995. kada su se svi u Bosni i Hercegovini gledali preko nišana. To je opasno i to se mora zaustaviti, kazao je Šefik Džaferović, bošnjački član Predsedništva BiH u intervju za turku državnu TV TRT. Dodaje da odgovornost za to imaju pre svega NATO i EU. Kada je reč o mogućnosti ukrajinskog scenarija u BiH, Džaferović