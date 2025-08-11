Susret Putina i Trampa na Aljasci: Profesorka Mitrović otkriva ko je ključni igrač i šta će biti tema

Ogromna međunarodna pažnja usmerena je ka Aljasci, gde će se 15. avgusta održati dugo najavljivani susret bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Mesto susreta nije izabrano slučajno. Aljaska koja je nekada bila deo Ruskog carstva, prodata je Americi 1867. godine, i danas nosi snažnu simboliku u svetlu odnosa dve svetske sile. Gostujući u emisiji “Uranak“ na televiziji K1, profesorka dr. Dragana Mitrović osvrnula se na značaj ovog izbora lokacije, kao i na širi kontekst odnosa između Rusije i SAD. “Mnogi se pitaju, ali Aljaska ima simboličko značenje. Iako je nekada bila ruska teritorija, danas ona