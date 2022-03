Povratak jutarnjih mrazeva i hladnog vremena: Temperature do -10, evo u kojim delovima Srbije su moguće snežne padavine

Blic pre 3 sata

Danas pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Na planinama provejanje snega, a slab sneg moguć je i u nižim predelima na istoku Srbije.

Od petka do kraja sedmice, od 18. do 20. marta suvo uz razvedravanje. Usled priliva hladnijeg vazduha iz istočne Evrope, za dane vikenda ponovo se u jutarnjim satima očekuje mraz, u nižim predelima slabog i umerenog intenziteta, uglavnom od -6 do 0 stepeni, a na planinama i ispod -10, dok će dnevna temperatura biti malo ispod proseka za drugu polovinu marta, najvljuje RHMZ. Meteorolog Marko Čubrilo u svojoj najnovijoj prognozi kaže da će narednih dana vremenske