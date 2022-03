Proleće stiže sredinom sledeće nedelje

RTV pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD - Proleće u Srbiju stiže ne samo kalendarski, već i vremenski od sredine naredne nedelje, kada će u našoj zemlji biti znatno toplije sa maksimalnim dnevnim temperaturama iznad 15 stepeni, rekao je za pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović.

On je istakao da topliji dani dolaze nakon petka i vikenda, tokom kojih se očekuje hladnije vreme. "Zbog daljeg razvoja cirkulacije vazduha u atmosferi, imaćemo priliv nešto hladnijeg vazduha, tako da bi petak i u dane vikenda imali jutarnje mrazeve, naročito za vikend, kada bi se u Srbiji, u jutarnjim časovima, temperatura mogla spustiti i do minus pet, a na planinama i do minus deset stepeni", naveo je Mihajlović za Tanjug. U nedelju kalendarski - obdanica 12