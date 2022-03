UŽIVO Rusija dala Ukrajini do 21. marta u pet ujutru da preda Mariupolj

Nova pre 3 minuta | Autor:Ksenija Stojiljkovic

Danas je 25. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja pratite na Nova.rs. Priredili: Ksenija Stojiljkovic i Andrej Pavićević 21.11 – Rusija zahteva predaju Mariupolja do 21. marta Prvi put od početka invazije, rusko ministarstvo dalo je Ukrajini do 21. marta da preda lučki grad Mariupolj na jugu države, piše ruska novinarska agencija RIA. Russia has given Ukraine until 5am to surrender Mariupol, after which it says it'll let the 130,000 remaining civilians