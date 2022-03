Skupo koštala pobeda nad igokeom: Obradović zabrinut stanjem dvojice igrača!

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

KK Partizan / Dragana Stjepanović Nakon meča oglasio se Željko Obradović koji je zabrinut zdravstvenim stanjem svojih igrača! Međutim, ova pobeda ostala je u senci povreda mladih Balše Koprivice i Jama Madara. – Doktor Moma je rekao da je u Balša u redu, ispratićemo kako će biti kada se bude ‘ohladio’, misli da nije ništa ozbiljno.

Madar je dobio udarac u koleno na kraju, ispratićemo i to, videćemo šta i kako je – rekao je trener crno-belih. Strateg Partizana prokomentarisao je i samu utakmicu. – Utakmica je, po početku, bila slična kao u Laktašima. Oni su tim koji menja odbranu, pokušavaju stalno da uvedu protivnika u kontra ritam. To su uspeli u prvoj četvrtini, promenili smo to u drugoj, rastrčali smo se, čitali njihovu odbranu i to je, uz početak drugog poluvremena kada smo napravili