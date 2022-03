Prvo prolećno jutro! Pogledajte kakvo vreme vas očekuje

Kurir pre 4 sati

Prvo prolećno jutro vedro i hladno, a tokom dana očekuje nas pretežno sunčano vreme.

Jutarnja temperatura biće od minus devet do minus jedan, a najviša dnevna od osam do 12 stepeni. U Beogradu će takođe ujutru biti vedro i hladno sa slabim mrazem, a tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura biće od minus četiri do minus jedan, a najviša dnevna oko 11 stepeni. U većini narednih dana biće sunčano i stabilno vreme, osim u utorak na jugoistoku zemlje gde će biti umereno oblačno, ali uglavnom suvo vreme. Krajem naredne sedmice sledi naoblačenje s juga,