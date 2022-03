Sutra sunčano i toplije, od srede oko 20 stepeni

Radio 021 pre 32 minuta | 021.rs

U Novom Sadu će u utorak biti sunčano i osetno toplije.

Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura će biti -2, dok će najviša biti 16 stepeni. Do kraja nedelje biće sunčano, uz porast temperature. Jutra i dalje hladna. U sredu će se tempreatura kretati od 2 do 19, u četvrtak od 2 do 21, a u petak od 4 do 20 stepeni. U subotu će najniža temperatura biti 3, a najviša 21 stepen. Biometeorološka prognoza za utorak, 22. mart: Nastavlјa se period sa povolјnim uticajem biometeoroloških prilika za