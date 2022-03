Danas malo toplije, ali i dalje ispod proseka! Biće i malo vetra, a evo kakvo nas vreme očekuje ove nedelje

Mondo pre 2 sata | Uroš Matejić

Minimalna jutarnja temperatura od -8°C do -1°C, a maksimalna dnevna od 8°C u Dimitrovgradu do 13°C na severu i zapadu Srbije. U Srbiji danas ujutru slab i umeren mraz, a tokom dana pretežno sunčano i hladnije vreme od proseka za ovo doba godine, ali ipak nekoliko stepeni toplije tokom dana nego u nedelju. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C do -1°C, a maksimalna dnevna od 8°C u Dimitrovgradu do 13°C na