Vilijams: Ako je Jokić Džoker, ja sam Betmen

Sport klub pre 4 sati | Autor:Vladimir Todorović

Nikola Jokić više od godinu dana nije šutirao slabije od 35%, kao što mu se dogodilo sinoć u teškom porazu Denvera od Boston Seltiksa 124:104 na domaćem terenu.

Aktuelni MVP postigao je 23 poena, ali pogodio je samo osam od 23 šuteva. Nagetsi su ovim porazom pali na sedmo mesto Zapada, koje ne vodi direktno u plej of, nego će ukoliko tu ostanu morati u plej in u koji idu ekipe plasirane od sedmog do desetog mesta. Zasluge za Jokićevo loše veče i poraz Denvera svakako idu sjajnoj obrani Seltiksa, koji su od početka 2022. najbolja defenzivna ekipa Istoka. Dobili su osam od poslednjih devet utakmica i sasvim se uključili u