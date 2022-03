Sramota u Denveru, skandirali "MVP, MVP" Ali ne Nikoli Jokiću! (video)

Večernje novosti pre 20 minuta | Novosti online

FOTO: Tanjug Srbin će što pre želeti da zaboravi meč protiv Bostona u kome je pružio najgoru partiju u poslednje tri godine, a dominaciju pokazali Braun i Tejtum.

Po 30 poena i šest skokova imali su vodeći igrači Bostona, Tejtum je tome dodao još sedam asistencija, na kraju je usred Denvera dobio skandiranje „MVP, MVP“. Jokic didn’t want that smoke 😂 Also MVP chants for Tatum in Denver and multiple “Let’s go Celtics” Denver is down bad right now. pic.twitter.com/NSY4B1QDTK — KingSheetsDFS (@KingSheetsDFS) March 21, 2022 Naravno, nisu to bili navijači Denvera, Boston ima sjajnu bazu gostujućih navijača i dobar deo hale bio je