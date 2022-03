Jokić preuzeo odgovornost: "Kriv sam!"

Sportske.net pre 4 sati | Sportske.net

Košarkaši Denvera poraženi su na domaćem parketu od Bostona rezultatom 124:104.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je sasvim pristojnu utakmicu, postigao je 24 poena i uz to dodao osam skokova i četiri asistencije, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz od Seltiksa. Nakon meča, Jokić je uzroke poraza potražio u sebi. "Izgubili smo zbog mene. Sve je jednostavno. Možda sam previše forsirao, ne znam. Mislio sam da imam dobre prilike za šut, ali nisam pogodio. Dobro su me čuvali. U odbrani takođe nisam igrao onako kako je trebalo",