Desant na Odesu: Da li će Rusi napasti sa mora ili sa kopna? Vojni stručnjaci tvrde da postoji samo jedan način da se osvoji ključni strateški grad na Crnom moru

Blic pre 22 minuta

Nepunih mesec dana od početka ruskog napada na Ukrajinu, rat je došao do tačke kada bi eventualni napad na samo jedan grad mogao da predstavlja potpunu prekretnicu u daljem sukobu. Ključno pitanje, dakle, glasi: Da li će Putin napasti Odesu, strateški najbitniji grad na Crnom moru? To pitanje nosi i niz potpitanja: Da li šef Kremlja uopšte ima realnu mogućnost da to učini, na koji način bi to mogao da uradi i da li će se usuditi da Odesu, jedan od simbola rusko-ukrajinske istorije i kulture, bombarduje i

Odesu je osnovala ruska carica Katarina velika 1794. godine i grad je prepun istorijski i arthitektnoski veoma bitnih zdanja, uključujući i čuvene Potemkinove stepenice, na kojima je snimana kultna scena čuvenog Ejzenštajnovog filma "Oklopnjača Potemkin". Sa kitnjastom arhitekturom italijanskih umetnika i bogatim kulturnim životom, grad je postao jedan od simbola prestiža i moći Carske Rusije. Takođe, Odesa se ponosi svojom miltikulturalnošću - pored Rusa i