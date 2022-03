Još jedan sunčan dan pred nama! Uživajte u pravim prolećnim temperaturama jer nam stiže vremenski obrt i kiša!

Mondo pre 1 sat | Uroš Matejić

Minimalna temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna dnevna od 17°C do 20°C. Uveče vedro.

Minimalna temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna dnevna od 17°C do 20°C. Uveče vedro. U Srbiji danas sunčano uz par stepeni nižu temperaturu u odnosu na u četvrtak. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini povremeno pojačan severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 7°C, a maksimalna dnevna od 17°C do 20°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 5°C do 11°C. U Beogradu sunčano uz par stepeni nižu temperaturu u