Stiže pogoršanje vremena sa pljuskovima: Meteorolog najavio novu promenu vremena i drastičan pad temperature

Kurir pre 6 sati

Višednevno toplo i sunčano vreme u Srbiji trajaće još samo sutra, a već od četvrtka sledi velika promena u paketu sa pojavom koja nas je pre oko deset dana sve zabrinula, a to su čestice peska iz Sahare, koje ne utiču loše na zdravlje, ali doprinose zagađenju.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da već od 31. marta možemo očekivati jače pogoršanje vremena sa kišom i pljuskovima, zatim saharski pesak, a za vikend jače zahlađenje, ponegde prolazno i kratkotrajno sneg. - I danas biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, ponegde uz visoku oblačnost. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, u Bačkoj povremeno pojačan. Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 22°C. Inače, potpuno se narušio i oslabio anticiklon,