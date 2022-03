Od četvrtka tmurno, mokro i hladnije

Radio 021 pre 37 minuta | 021.rs

U Novom Sadu će u sredu biti suvo i toplo uz postepeno naoblačenje, a uveče i tokom noći očekuje se kratkotrajna kiša.

Duvaće slab, mestimično jak južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće 8, dok će najviša dnevna biti 21 stepen. U četvrtak, petak, subotu i nedelju tmurno i kišovito, uz osetan pad temperature. U četvrtak će se temperatura kretati od 11 do 18 stepeni, u petak od 9 do 13, u subotu od 5 do 8, dok će u nedelju najniža temperatura biti 1, a najviša 5 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu, 30. mart: Biometeorološka situacija, pred očekivanu promenu