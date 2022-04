Dnevnik pre 1 sat | Dnevnik.rs

NOVI SAD: Zahlađenje sa kišom, a moguća je i susnežica ujutru. Padavine prestaju sredinom dana. Pritisak oko normale i u porastu. Temperatura od 1do 6 stepeni.

VOJVODINA: Hladno sa kišom, a moguća je i susnežica u toku jutra, a na vrhu Fruške Gore sneg. Sredinom dana padavine prestaju. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak oko normale. Temperatura od 0 do 9 stepeni. SRBIJA: Hladno u svim krajevima uz kišu, a moguća je susnežica i sneg i u nižim predelima. Popodne padavine prestaju, najpre na severu Srbije. Vetar umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Temperatura od 0 do 9 stepeni. NAREDNIH DANA: U