Danas hladno sa pljuskovima Od ponedeljka promena, pa vremenska klackalica Pogledajte kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu

Kurir pre 2 sata

Do kraja dana umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Najviša temperatura do 14 stepeni. Tokom noći između subote i nedelje biće hladno, sa stabilnom temperaturom od 2 °C. U toku dana biće oblačno, sa povremenom kratkotrajnom kišom, vetar slab promenljivog pravca, a najviša temperatura biće osam stepeni. U brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Od ponedeljka malo toplije, sa više sunčanih intervala. Već od utorka promenljivo oblačno i toplije. Vetar slab do umeren južni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša