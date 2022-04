Predstavnik liste Borisa Tadića (ni)je glasao za ponavljanje izbora na 128 biračkih mesta, „Moramo“ i Ujedinjena Srbija glasali – za

Predstavnici koalicije „Moramo“ i Ujedinjeni za Srbiju na noćašnjoj sednici Gradske izborne komisije glasali su za to da se na osnovu zapisnika o neregularnostima ponove izbori na 128 mesta u Beogradu, ističući zbunjenost zbog toga što predstavnici, takođe, opozicione liste „Ajmo ljudi“, Borisa Tadića, navodno to nisu učinili, iako im nedostaje oko od 1.600 do 2.000 glasova da pređu cenzus u glavnom gradu. Oni kažu da je predstavnik ove liste napustio glasanje,