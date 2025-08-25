Vučić se sastao sa ambasadorom Kine: Razmotrili smo prioritete agende mog predstojećeg susreta sa Si Đinpingom (foto)

Blic pre 35 minuta
Vučić se sastao sa ambasadorom Kine: Razmotrili smo prioritete agende mog predstojećeg susreta sa Si Đinpingom (foto)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom.

Kako je rekao, imao je odličan sastanak sa ambasadorom Narodne Republike Kine. - U srdačnom i prijateljskom razgovoru razmotrili smo detalje i prioritete agende mog predstojećeg susreta sa predsednikom Si Đinpingom, kao i druge teme od uzajamnog interesa - naveo je Vučić na svom Instagram profilu. Posebno sam naglasio da Srbija i Kina nastavljaju da razvijaju saradnju u oblasti infrastrukture, energetike i trgovine, ali i da se snažno oslanjamo jedna na drugu kada
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić sa ambasadorom Kine o detaljima svog predstojećeg susreta sa Si Đinpingom

Vučić sa ambasadorom Kine o detaljima svog predstojećeg susreta sa Si Đinpingom

RTV pre 50 minuta
Razmotreni detalji predstojećeg susreta predsednika Srbije i Kine: Vučić sa ambasadorom Li Mingom

Razmotreni detalji predstojećeg susreta predsednika Srbije i Kine: Vučić sa ambasadorom Li Mingom

Euronews pre 40 minuta
Vučić sa ambasadorom Kine o detaljima predstojećeg susreta sa Si Đinpingom

Vučić sa ambasadorom Kine o detaljima predstojećeg susreta sa Si Đinpingom

Sputnik pre 40 minuta
Vučić sa ambasadorom Kine o detaljima predstojećeg susreta sa Si Đinpingom

Vučić sa ambasadorom Kine o detaljima predstojećeg susreta sa Si Đinpingom

RTS pre 45 minuta
Vučić sa ambasadorom Kine o detaljima svog predstojećeg susreta sa Si Đinpingom

Vučić sa ambasadorom Kine o detaljima svog predstojećeg susreta sa Si Đinpingom

Telegraf pre 40 minuta
Predsednik Vučić sastaje se sa ambasadorom Kine Li Mingom

Predsednik Vučić sastaje se sa ambasadorom Kine Li Mingom

Telegraf pre 4 sati
Vučić sutra na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom

Vučić sutra na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom

Blic pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKina

Politika, najnovije vesti »

Opozicija u Užicu traži da Skupština grada raspravlja o smeni gradonačelnice

Opozicija u Užicu traži da Skupština grada raspravlja o smeni gradonačelnice

N1 Info pre 5 minuta
Prefarbani grafiti i murali u Leposaviću

Prefarbani grafiti i murali u Leposaviću

RTV pre 0 minuta
SNS se sveti školama: Ćaci će učiti decu

SNS se sveti školama: Ćaci će učiti decu

Vreme pre 0 minuta
Ministar prosvete o novoj školskoj godini

Ministar prosvete o novoj školskoj godini

Vesti online pre 5 minuta
Miketić: Nadstrešnica u sklopu Linijskog parka ispucala u izgradnji (VIDEO)

Miketić: Nadstrešnica u sklopu Linijskog parka ispucala u izgradnji (VIDEO)

N1 Info pre 29 minuta