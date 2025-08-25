Vučić se sastao sa ambasadorom Kine: Razmotrili smo prioritete agende mog predstojećeg susreta sa Si Đinpingom (foto)
Blic pre 35 minuta
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom.
Kako je rekao, imao je odličan sastanak sa ambasadorom Narodne Republike Kine. - U srdačnom i prijateljskom razgovoru razmotrili smo detalje i prioritete agende mog predstojećeg susreta sa predsednikom Si Đinpingom, kao i druge teme od uzajamnog interesa - naveo je Vučić na svom Instagram profilu. Posebno sam naglasio da Srbija i Kina nastavljaju da razvijaju saradnju u oblasti infrastrukture, energetike i trgovine, ali i da se snažno oslanjamo jedna na drugu kada