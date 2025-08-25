Vučić sutra ima važan sastanak u Beogradu, tema koja je na stolu tiče se opstanka Srba na KiM

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vučić sutra ima važan sastanak u Beogradu, tema koja je na stolu tiče se opstanka Srba na KiM

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sastanak će biti održan u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Sastanak se održava u trenutku kada je centralna izborna komisija (CIK) u Prištini pokušala da zabrani učešće Srpske liste na lokalnim izborima na KiM 12. oktobra, a izborni panel za žalbe i predstavke potom usvojio žalbu Srpske liste i zatražio od CIK-a da overi listu kandidata te stranke. Vučić i Sorensen sastali su se prvi put 25. marta u Beogradu, kada je Vučić upoznao
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vučić sutra sa Sorensenom u Beogradu: Tema sastanka ZSO i izbori na Kosovu

Vučić sutra sa Sorensenom u Beogradu: Tema sastanka ZSO i izbori na Kosovu

Euronews pre 1 sat
Vučić sutra sa Sorensenom u Beogradu

Vučić sutra sa Sorensenom u Beogradu

Blic pre 2 sata
Vučić sutra sa šefom diplomatije Konga Žan-Klodom Gakosom

Vučić sutra sa šefom diplomatije Konga Žan-Klodom Gakosom

Telegraf pre 2 sata
Vučić sa ambasadorom Kine razradio agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Vučić sa ambasadorom Kine razradio agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Nedeljnik pre 5 sati
Vučić sa ambasadorom Kine razradio agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Vučić sa ambasadorom Kine razradio agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Beta pre 5 sati
Vučić sa kineskim ambasadorom o predstojećem susretu sa Si Đinpingom

Vučić sa kineskim ambasadorom o predstojećem susretu sa Si Đinpingom

NIN pre 5 sati
Vučić razrađuje agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Vučić razrađuje agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaPrištinaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Kako je Evropska unija postala svetska regulatorna supersila?

Kako je Evropska unija postala svetska regulatorna supersila?

Talas pre 14 minuta
Pred novu borbu za opstanak Srpske: Elite posvađane ali je narod – složan

Pred novu borbu za opstanak Srpske: Elite posvađane ali je narod – složan

Sputnik pre 4 minuta
Kosovske vlasti nastavile uklanjanje murala i u srpskim sredinama, oglasila se Kancelarija za KiM

Kosovske vlasti nastavile uklanjanje murala i u srpskim sredinama, oglasila se Kancelarija za KiM

Euronews pre 9 minuta
Merkelova poručila: "I dalje stojim iza toga"

Merkelova poručila: "I dalje stojim iza toga"

B92 pre 14 minuta
Eljšani: Specijalna jedinica obezbeđuje gradilište dva nova mosta u Kosovskoj Mitrovici

Eljšani: Specijalna jedinica obezbeđuje gradilište dva nova mosta u Kosovskoj Mitrovici

RTV pre 39 minuta