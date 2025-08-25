Vučić sutra ima važan sastanak u Beogradu, tema koja je na stolu tiče se opstanka Srba na KiM

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sastanak će biti održan u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Sastanak se održava u trenutku kada je centralna izborna komisija (CIK) u Prištini pokušala da zabrani učešće Srpske liste na lokalnim izborima na KiM 12. oktobra, a izborni panel za žalbe i predstavke potom usvojio žalbu Srpske liste i zatražio od CIK-a da overi listu kandidata te stranke. Vučić i Sorensen sastali su se prvi put 25. marta u Beogradu, kada je Vučić upoznao