Vučić sa ambasadorom Kine razradio agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Nedeljnik pre 3 sata
Vučić sa ambasadorom Kine razradio agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa ambasadorom Kine Li Mingom razmotrio agendu svog predstojećeg sastanka sa predsednikom te zemlje Si Đinpingom.

Vučić je na Instagramu objavio da Srbija i Kina nastavljaju da razvijaju saradnju u oblasti infrastrukture, energetike i trgovine, kao i da se dve zemlje „snažno oslanjaju jedna na drugu kada je reč o očuvanju mira, stabilnosti i međusobne podrške na međunarodnom planu“. On je, dodaje se u objavi, na sastanku sa ambasadorom ponovio zahvalnost na doslednoj podršci Kine i dodao da odnosi dve zemlje predstavljaju primer iskrenog prijateljstva i poverenja, kojim će se
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Vučić sutra sa Sorensenom u Beogradu

Vučić sutra sa Sorensenom u Beogradu

Blic pre 1 sat
Vučić sutra sa šefom diplomatije Konga Žan-Klodom Gakosom

Vučić sutra sa šefom diplomatije Konga Žan-Klodom Gakosom

Telegraf pre 52 minuta
Vučić sa ambasadorom Kine razradio agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Vučić sa ambasadorom Kine razradio agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Beta pre 3 sata
Vučić sa kineskim ambasadorom o predstojećem susretu sa Si Đinpingom

Vučić sa kineskim ambasadorom o predstojećem susretu sa Si Đinpingom

NIN pre 3 sata
Vučić razrađuje agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Vučić razrađuje agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Danas pre 3 sata
Vučić sa ambasadorom Kine o detaljima predstojećeg susreta sa Si Đinpingom

Vučić sa ambasadorom Kine o detaljima predstojećeg susreta sa Si Đinpingom

Vesti online pre 4 sati
Vučić sa ambasadorom Kine o detaljima svog predstojećeg susreta sa Si Đinpingom

Vučić sa ambasadorom Kine o detaljima svog predstojećeg susreta sa Si Đinpingom

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKinaPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Kurti "ratuje" sa srpskim grafitima: Posle murala patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju, prefarbane i poruke u Leposaviću…

Kurti "ratuje" sa srpskim grafitima: Posle murala patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju, prefarbane i poruke u Leposaviću (foto, video)

Blic pre 6 minuta
Kapelan za Euronews: Ekonomske mere samo uvod u olakšice, kritikuju ih oni zbog kojih je otpušteno 400.000 ljudi

Kapelan za Euronews: Ekonomske mere samo uvod u olakšice, kritikuju ih oni zbog kojih je otpušteno 400.000 ljudi

Euronews pre 42 minuta
Šta znači izjava Miloša Vučevića da neće biti vanrednih izbora do kraja naredne godine?

Šta znači izjava Miloša Vučevića da neće biti vanrednih izbora do kraja naredne godine?

Glas Zaječara pre 32 minuta
"Mnogo toga smo uspeli": Merkel deset godina nakon što je izgovorila legendarne reči „uspećemo“

"Mnogo toga smo uspeli": Merkel deset godina nakon što je izgovorila legendarne reči „uspećemo“

NIN pre 42 minuta
Merkel: I dalje stojim iza politike otvorenih granica za migrante

Merkel: I dalje stojim iza politike otvorenih granica za migrante

Euronews pre 32 minuta