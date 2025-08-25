Vučić razrađuje agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Danas pre 47 minuta  |  Beta
Vučić razrađuje agendu za sastanak sa Si Đinpingom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa ambasadorom Kine Li Mingom razmotrio agendu svog predstojećeg sastanka sa predsednikom te zemlje Si Đinpingom.

Vučić je na Instagramu objavio da Srbija i Kina nastavljaju da razvijaju saradnju u oblasti infrastrukture, energetike i trgovine, kao i da se dve zemlje „snažno oslanjaju jedna na drugu kada je reč o očuvanju mira, stabilnosti i međusobne podrške na međunarodnom planu“. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) On je, dodaje se u objavi, na sastanku sa ambasadorom ponovio zahvalnost na doslednoj podršci Kine i dodao da odnosi dve zemlje predstavljaju
Ključne reči

Aleksandar VučićKinaPredsednik Srbije

